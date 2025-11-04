Стало известно, во сколько обойдется домашнее свидание в Петербурге и Ленобласти

В сумму вошли покупка декора для создания обстановки, профессиональное оформление пространства и создание образа с помощью мастеров красоты.

Специалисты Авито выяснили, во сколько обойдется домашний романтический вечер для жителей Петербурга и Ленобласти в праздники. В сумму вошли покупка декора для создания обстановки, профессиональное оформление пространства и создание образа с помощью мастеров красоты, пишет 19 февраля "Бриф24".

Праздничную атмосферу продавцы предлагают создать с помощью ароматических свечей (средняя цена – 600 рублей), диффузоров и спреев (1 тыс. рублей). Кроме того, предлагаются наборы бокалов (1,9 тыс. рублей), букет (1,8 тыс. рублей), тематический декор (3 тыс. рублей) и лепестки роз (400 рублей). Также можно устроить фотосессию: портретная съемка выйдет в 3,5 тыс. рублей, семейная – в 4,9 тыс. рублей, романтическая – в 4 тыс. рублей. За год услуги по декору объемными буквами и цифрами требовались чаще на 40%, а оформление комнат – на 36%, что говорит о большей востребованности квалифицированных специалистов.

Чтобы подготовиться к свиданию, придется потратиться на маникюр (1 тыс. рублей), педикюр (2 тыс. рублей) и макияж (3,5 тыс. рублей). Комплекс услуг обойдется в 6 тыс. рублей.

Фото: pxhere