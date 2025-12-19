Свидание в Петербурге в среднем обходится почти в 6000 рублей

Аналитики подсчитали среднюю стоимость романтической встречи в Петербурге и сравнили цены с другими городами-миллионниками России.

Средняя стоимость свидания в Санкт-Петербурге составляет около 5900 рублей. Такие данные были опубликованы аналитиками сервиса "2ГИС" накануне Дня святого Валентина.

При расчете учитывались расходы на ужин для двоих в заведении общественного питания, а также букет из 7 красных роз. В результате Северная столица вошла в число городов с наиболее высокими затратами на романтические встречи. В целом по городам-миллионникам России средняя цена свидания оказалась ниже и составила 5300 рублей. Самыми дорогими городами стали Москва, где встреча обходится в 6900 рублей, и Красноярск с показателем 5800 рублей. Наиболее доступные варианты аналитики зафиксировали в Воронеже, Уфе и Челябинске, где стоимость колеблется от 4500 до 4800 рублей.

Также специалисты оценили, сколько свиданий жители крупных городов могут позволить себе за месяц, исходя из средней заработной платы. В Москве этот показатель достиг 24 встреч. Екатеринбург занял третье место по доступности романтических встреч: при средней стоимости свидания 4900 рублей горожане могут позволить себе около 18 выходов в месяц.

Фото: Pxhere