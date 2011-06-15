Стало известно, представители какого пола чаще переживают из-за отмены свидания в Петербурге

Практически равное количество петербурженок подтвердили, что иногда вынуждены отменять встречи в последнюю минуту (43%), однако большинство женщин утверждают, что поступают так крайне редко.

Онлайн-сервис знакомств Mamba провёл исследование среди жителей Санкт-Петербурга, пытаясь выяснить мотивы последнего момента отказа от свиданий и переживания по поводу таких решений. Итоги социологического опроса были представлены изданию "Вечерний Санкт-Петербург".

Почти половина представительниц прекрасного пола (49%) столкнулись с ситуациями, когда мужчина внезапно отменял свидание или вообще не появлялся на встрече. Только одна треть респонденток заявила, что такого опыта у них не было. Среди мужчин тоже немало похожих историй: 47% назвали такие инциденты редкими, но неприятными случаями, а для 33% подобное явление повторяется регулярно.

Практически равное количество петербурженок подтвердили, что иногда вынуждены отменять встречи в последнюю минуту (43%), однако большинство женщин утверждают, что поступают так крайне редко. Мужчинам свойственно меньшее число отмен: 66% категорически отвергают идею отказаться от свидания, если оно запланировано, а еще 25% допускают такую возможность, но называют это исключением.

Петербуржцы показали строгие предпочтения касательно количества допустимых переносов. Большинство мужчин и женщин сходятся во мнении, что единственного раза вполне достаточно: если встреча переносится дважды подряд, значит, партнёр теряет интерес или намеренно уклоняется от неё. Третьи переносят свидание лишь в редких ситуациях, надеясь, что следующая попытка получится удачной.

Женщины в большинстве своём относятся к подобным обстоятельствам спокойно: 55% слегка сожалеют, но вскоре перестают испытывать чувство вины, а остальные совершенно не воспринимают отказ серьёзно. У мужчин отношение к этому моменту сложнее: 52% искренне переживают, считая отменённое свидание серьёзной ошибкой, в то время как остальные либо беспокоятся умеренно, либо не придают событию большого значения.

Основные поводы для отмены у девушек — сомнения в правильности выбора партнёра (интернет-знакомства далеко не всегда отражают реальность), ухудшение самочувствия, усталости или стресса, занятость на работе и личные обстоятельства семьи. У представителей сильной половины главным поводом для отмены являются рабочие обязанности (почти половина выборки), далее следуют болезни и подавленность, причём беспокойство о внешности практически не влияет на решения большинства мужчин.

Каждая вторая женщина признается, что прибегала к сочинённым причинам для отказа от свидания, стремясь смягчить удар для партнёра. Часть представительниц слабого пола уверяют, что они честны и откровенны в своих действиях, а небольшая доля заявили, что использовали подобный приём буквально пару раз. Мужчины проявляют аналогичную склонность: большинство предпочитает говорить правду, однако почти половина имеет опыт сознательного искажения реальности.

Самым популярным способом назвать причиной отмены является формулировка "давайте перенесём". Другие респонденты стремятся представить весомые аргументы, тогда как четверть откровенно заявляет о нежелании видеться. Очень малая часть пользователей предпочитает тактику молчания, попросту игнорируя вторую сторону разговора.

Доля спокойных реакций велика: около четверти мужчин и женщин начинают анализировать случившееся, стараясь объективно оценить ситуацию. Чуть меньше людей реагируют резко негативно, предпочитая немедленно прекращать общение путём блокировки контакта. Небольшая доля высказывается грубо и открыто выражает недовольство сложившейся ситуацией.

Фото: Pxhere