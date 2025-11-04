Спрос на курсы финского языка увеличился в Петербурге на 40%

Кроме того, спрос увеличился на финский в туристическом формате (+23%).

В Петербурге зимой 2025-2026 годов вырос спрос на курсы финского языка. Об этом пишет телеканал "Санкт-Петербург", ссылаясь на аналитиков Авито.

Горожане стали интересоваться языком на 40% чаще. Кроме того, спрос увеличился на финский в туристическом формате (+23%). В преддверии зимней сессии школьники и студенты тоже активнее обращались за помощью к специалистам: интерес к услугам по выполнению лабораторных работ вырос на 15%.

Декабрь – традиционно напряженный месяц для рынка образовательных услуг. В этом году к учебной нагрузке добавился и заметный интерес к финскому языку.

