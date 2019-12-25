Утверждены ставки для педагогов за работу на ОГЭ и ЕГЭ в Петербурге

Комитет по образованию утвердил ставки для педагогов.

Петербургские педагоги смогут рассчитывать на дополнительные выплаты за участие в проведении государственной итоговой аттестации. Комитет по образованию подготовил распоряжение, устанавливающее размер и порядок компенсаций учителям, задействованным в организации и проведении ЕГЭ и ОГЭ. Документ в настоящий момент проходит антикоррупционную экспертизу, выплаты будут производиться за счет бюджетных средств.

Согласно тексту распоряжения, компенсации полагаются широкому кругу специалистов, обеспечивающих экзаменационный процесс. В списке получателей — руководители пунктов проведения экзаменов, члены экзаменационных комиссий, специалисты по работе с программным обеспечением, а также сотрудники, отвечающие за инструктаж по технике безопасности. Отдельно упомянуты эксперты, оценивающие лабораторные работы, экзаменаторы-собеседники, организаторы в аудиториях и ассистенты, помогающие обучающимся с ограниченными возможностями здоровья.

Размер выплат напрямую зависит от фактически отработанного времени. В документе указано, что за один день работы педагоги смогут получить от 928 до 4,6 тысячи рублей. Конкретная сумма будет определяться в зависимости от выполняемых функций и нагрузки.

В ГД предложили закрепить в школах по одному психологу на каждые 300 учеников.

Фото: Правительство России