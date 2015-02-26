В ГД предложили закрепить в школах по одному психологу на каждые 300 учеников

Депутаты направили письмо в Минпросвещения России.

Группа депутатов, представляющая фракцию "Новые люди" во главе с вице-спикером Государственной думы Владиславом Даванковым, направила письмо российскому министру по просвещению Сергею Кравцову с предложением на законодательном уровне закрепить норму о наличии в школе психолога на каждые 300 учащихся. Текст соответствующей инициативы по СМИ распространила пресс-служба политических деятелей. Парламентарии из нижней палаты заметили, что в апреле 2023 года профильное ведомство разместило в открытом доступе проект приказа о закреплении нормативной штатной численности педагогов-психологов в организациях дошкольного, общего и среднего профессионального образования. Однако такое постановление до сих пор не принято.

Просим вас поручить профильным департаментам актуализировать работу по принятию указанного проекта... закрепить норму из расчета один педагог-психолог на 200 воспитанников в детских садах, на 300 обучающихся в общеобразовательных организациях и на 500 студентов в колледжах и техникумах. текст обращения депутатов ГД РФ

Авторы такого запроса уверены, что закрепление в России нормативной численности педагогов-психологов увеличит доступность и качество психологической помощи для обучающихся и сотрудников, а также поспособствует улучшению психологического климата в образовательных организациях, позитивно скажется на росте общей психологической компетентности в педагогических командах.

