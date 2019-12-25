В школьную программу включат "обучение служением"

Внедрять проект в школы власти будут с сентября.

Программа "Обучение служением. Первые" переходит из разряда внеурочных занятий в часть школьного предмета "Индивидуальный проект" для 10–11 классов. Соответствующими данными поделились сотрудники пресс-службы министерства по просвещению страны. Чиновники установили, что ученики , задействованные в данной программе, будут заниматься различными социальными задачами, которые им предоставят НКО, государственные и бизнес-структуры. Образовательные учреждения по стране смогут внедрять "обучение служением" в учебную программу с сентября 2026 года.

Современному школьнику важно не только знать, но и уметь применять на практике полученные на уроках знания. Программа... усилит именно эту составляющую. Она поможет ребятам раскрыть свой потенциал, попробовать себя в социально значимых проектах, сделать первые шаги к профессиональному самоопределени министр просвещения Сергей Кравцов для "РБК"

Напомним, что государственная программа запущена в 2024 году. В рамках ее реализации дети занимаются разными социальными проектами. Для примера, школьники могут обучать пожилых людей цифровой грамотности или создать памятные биографические материалы о людях, которые участвуют в специальной военной операции на украинской территории. За такие мероприятия учащиеся получают до 25 волонтерских часов. В дальнейшем такие часы конвертируются в дополнительные баллы к ЕГЭ (от 1 до 10 в зависимости от вуза). Дополнительно они дают преимущество при получении грантов или при трудоустройстве. В настоящее время в программе задействовано свыше полутора тысяч школ и колледжей в 30 пилотных регионах страны.

Фото: Piter.tv