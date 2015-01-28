Минпросвещения определило, сколько часов в неделю должны учиться школьники

Чиновники установили нормы по учебе детей.

Российское министерство по просвещению определило, сколько часов в неделю школьники с первого по четвертый класс должны учиться в соответствии с объемом максимально допустимой нагрузки. Соответствующий документ профильное ведомство распространило по СМИ. В тексте говорится, что с 1 сентября 2025 года (нового учебного года) объем нагрузки в первом классе для детей будет составлять от 20 до 21 часа в неделю, во втором классе - от 23 до 26 часов, в третьем классе - от 23 до 26 часов, в четвертом классе - от 23 до 26 часов. Количество образовательных часов зависит от вариантов федеральных учебных планов. Дополнительно количество учебных занятий за четыре учебных года не может составлять менее 2 966 часов и более 3 305 часов при пятидневной или шестидневной учебной неделе.

Кравцов объяснил, как школы будут устанавливать расписание уроков.

Фото: Piter.tv