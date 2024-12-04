Петербуржцы готовы переплачивать грузчикам за сохранность вещей и пунктуальность

Более 70 % опрошенных хотя бы раз в жизни пользовались услугами грузчиков

Петербуржцы при выборе грузчиков всё чаще обращают внимание не только на цену, но и на качество сервиса. Согласно опросу Авито Услуг и Авито Рекламы, около двух третей горожан готовы платить больше, если специалисты гарантируют сохранность имущества и строгую пунктуальность. Ключевым критерием выбора остаётся стоимость (70%), но почти половина респондентов ориентируется на отзывы и рейтинг (47%), а также на скорость и соблюдение сроков (45%).

Чаще всего в Петербурге грузчиков привлекают для доставки крупногабаритных покупок — холодильников, стиральных машин, диванов (54%). На втором месте переезд (50%), на третьем — перевозка мебели и техники при ремонте (44%). По всей России женщины прибегают к помощи грузчиков чаще мужчин.

Помимо стандартной погрузки и разгрузки петербуржцы заказывают подъём вещей на этаж без лифта (54%) и разборку со сборкой мебели (42%). В 30% случаев грузчики выполняют роль "мастера на час": подключают технику, устанавливают полки и люстры. При поиске грузчиков на онлайн-рекламу ориентируется значительная часть опрошенных. Для 11% она — один из главных факторов выбора, ещё 30% учитывают её при принятии решения. Чаще всего к выбору подрядчика петербуржцев мотивирует реклама на сайтах с объявлениями, маркетплейсах и в поисковых системах (по 45%), а также в соцсетях (31%).

Один из важнейших трендов на рынке грузоперевозок — переход от ценовой конкуренции к фокусу на доверии. Исполнители, которые смогут подтвердить ответственность и соблюдение сроков, получают существенное преимущества. Евгения Лазарева, руководитель бизнес-направления "Транспортные услуги" на Авито Услугах

Хотя бы раз в жизни услугами грузчиков в Петербурге пользовались 74% опрошенных. Многократно (более трёх раз за последний год) их заказывали 11% респондентов, а на постоянной основе — 5%. Женщины и мужчины обращаются к грузчикам примерно одинаково часто.

