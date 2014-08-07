Россияне массово вкладываются в ментальное здоровье котов и енотов

Спрос на дрессировку, коррекцию поведения и зоопсихологию вырос на 20–25% по сравнению с концом прошлого года.

По данным Авито Услуг и Авито Работы, в феврале–марте 2026 года владельцы животных значительно чаще стали обращаться к профессионалам за уходом, воспитанием и психологической помощью питомцев. Тренд затронул не только собак и кошек, но и енотов, кроликов и других экзотических животных.

Спрос на общий курс дрессировки вырос на 25%, на корректировку поведения — также на 25%. Трюковая дрессировка стала популярнее на 21%, подготовка к соревнованиям — на 17%, услуги кинолога — на 15%.

Особенно показателен рост интереса к адаптации собак после приюта — на четверть, а к услугам зоопсихолога и помощи с психологическими проблемами животных — чуть более чем на 20%.

Люди подходят к заботе о питомцах всё более осознанно. Им важно не только, чтобы животное было чистым и ухоженным, но и чтобы оно чувствовало себя психологически комфортно. Владельцы зачастую воспринимают питомцев как полноправных членов семьи и готовы вкладываться в их ментальное здоровье наравне с физическим. Александр Семочкин, руководитель бизнес-категории "Деловые и хозяйственные услуги" на Авито Услугах.

По сравнению с декабрём 2025 года – январем 2026 года чистить глаза животных стали чаще на 75%, вычёсывать шерсть — на 69%, стричь когти — на 66%. Спрос на стрижку питомцев вырос на 64%, а на чистку ушей — на 63%.

Интерес к профессиональной помощи распространяется и на экзотических животных: спрос на услуги специалистов по ним увеличился на 16%. Хозяева енотов и кроликов стали больше интересоваться услугами грумеров и дрессировщиков — на 7 и 6% соответственно.

По данным Авито Работы, средняя предлагаемая зарплата грумера выросла на 33% — до 68 964 рублей в месяц. Ветеринарам стали предлагать 76 027 рублей (+11%). Чаще всего работодатели искали именно грумеров: число вакансий для них увеличилось на 40%.

В целом по России количество вакансий для специалистов по уходу за животными выросло на 7%, а средняя предлагаемая зарплата в этой сфере составила 72 023 рубля в месяц (+8% к предыдущему периоду).

Такой тренд отражает более ответственное отношение общества к животным: забота о них становится важной ценностью и для бизнеса, и для частных владельцев. Чаще всего соискатели откликаются на вакансии грумеров (+71%), зоонянь (+42%) и ветеринарных санитаров (+25%). Андрей Кучеренков, директор бизнес-направления Авито Работы

Ранее Piter.TV сообщал, что подработку на складе без общения с людьми выбирают 70% россиян.

Фото: Piter.TV (создано с помощью "Шедеврум")