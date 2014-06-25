"Хор на весь двор" поздравил петербурженок в ТРК "Питер Радуга" в честь 8 Марта

В торговом комплексе выступил уникальный проект, объединяющий тысячи голосов по всей стране.

В Международный женский день в ТРК "Питер Радуга" выступил петербургский проект "Хор на весь двор". Специальный гость праздника собрал более 100 зрителей, которые вместе с профессиональными музыкантами пели любимые песни разных поколений — от "Кино" до Басты, от Агутина до МакSим.

Проект "Хор на весь двор" родился в Петербурге в 2024 году и за короткое время запустил хоровую волну по всей России. Идея проста: собирать людей, чтобы петь вместе без сложных правил и требований. На концертах тысячи голосов звучат в унисон, а хор, профессиональные музыканты и педагоги помогают этому звучанию стать цельным и красивым.

В репертуаре коллектива — песни разных поколений, от классики до современных хитов. Организаторы подчёркивают: музыкальная подготовка не нужна — важно только желание быть частью общего голоса.

Отметим, что праздничная программа в ТРК "Питер Радуга" 8 марта также включала концерт #ДЕТИПОЮТ, выступление джазового коллектива и бесплатную раздачу цветов для прекрасных дам.

