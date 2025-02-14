“Хор на весь двор” объединил Охта Молл в день всех влюбленных

Собравшиеся в этот день пели песни о любви.

В честь Дня святого Валентина 14 февраля в торгово-развлекательном центре Охта Молл прошел перформанс совместного пения с музыкальным проектом "Хор на весь двор". Все три этажа торгового комплекса были заполнены людьми, которые вместе пели знаменитые песни о любви.

"Хор на весь двор" – музыкальный проект, который начал своё существование в 2024 году и быстро завоевал любовь зрителей. Уникальность этого проекта в том, что вместе с хором на каждом мероприятии поют и зрители.

"Мы хотим петь вместе, как в детстве, когда двор был нашим домом, а мы — его голосом. Где не было правил, а была только свобода быть собой" - написано в официальной сети ВКонтакте проекта.

И праздник влюбленных не стал исключением. Сотни желающих смогли спеть вместе с хором известные песни о любви самых разных времён и исполнителей. Мне очень понравилось. Я подписалась на все соцсети и специально приехала сюда ради того, чтобы поучаствовать, послушать, попеть. С удовольствием провела время. Это было прекрасно, и тематика песен была подобрана соответствующе. Зрительница мероприятия

Прозвучали такие композиции, как "Позвони мне, позвони" из кинофильма "Карнавал" 1981 года, "О любви" группы "Чиж & Со", "Ночь" Андрея Губина, "Знаешь ли ты" МаксSим и другие. Завершился концерт песней "Выйду ночью в поле с конём" группы Любэ.

В первый раз они выступали перед Новым годом. В этот раз, к сожалению, было в составе меньше хора в два раза и поэтому не случилось того заряда, объединения, которое было в тот раз, но это не отрицает того момента, что если ещё раз будет выступать "Хор на весь двор" в Санкт-Петербурге, мы обязательно посетим это мероприятие, потому что это, особенно в наше современное непростое время, очень важное событие, которое и объединяет, и даёт заряд энергии, и эмоций на последующие дни. Валерия, посетительница мероприятия

Так, на всех мероприятиях зрители и исполнители становятся одним целым, чтобы петь вместе о любви и о многом другом.

Материал подготовила Елизавета Головина (молодёжная редакция Piter.TV)

