Самолет из Хургады в Петербург приземлился в Пулкове

Борт авиакомпании Nesma Airlines, ранее совершивший вынужденную посадку в Хельсинки из-за атаки беспилотников, прибыл в Северную столицу 25 марта в 19:50.

Самолет авиакомпании Nesma Airlines, следовавший рейсом из египетской Хургады в Санкт-Петербург, приземлился в аэропорту Пулково. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло воздушной гавани.

Согласно расписанию, борт прибыл в 19:50 по московскому времени.

Ранее сообщалось, что лайнер ушел на запасной аэродром в финской столице из-за атаки украинских беспилотников на Санкт-Петербург и Ленинградскую область. Пассажиров временно разместили в транзитной зоне аэропорта Хельсинки-Вантаа.

Напомним, сегодня над областью уже сбили более 50 БПЛА. В Усть-Луге в зоне порта произошло возгорание, в Выборге повредилась крыша здания.

