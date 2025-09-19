В Петербурге завели дело после нападения женщины на журналистов

Инцидент произошел 25 марта на кольцевой автодороге. Фигурантка ударила оператора в лицо и попыталась выхватить телефон у репортера.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту нападения на журналистов телеканала в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили в ведомстве.

По данным следствия, инцидент произошел 25 марта на кольцевой автодороге. Фигурантка напала на репортера и оператора, которые в тот момент снимали репортаж. Женщина ударила оператора в область лица, а затем попыталась выхватить мобильный телефон у репортера.

Дело возбуждено по части 3 статьи 144 Уголовного кодекса — воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов, соединенное с насилием.

