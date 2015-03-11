Полиция задержала троих мужчин за кражу Hyundai в Буграх

По данному факту следователями возбуждено уголовное дело по пункту 4 статьи 158 УК РФ ("кража").

Вечером 20 октября 2025 года в полицию Всеволожского района поступило сообщение от 40-летнего жителя поселка Бугры о краже автомобиля Hyundai Palisade, припаркованного у подъезда дома №11 на Воронцовском бульваре. Автомобиль принадлежит его 34-летнему брату, постоянно живущему за границей. Об этом информирует пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

По данному факту следователями возбуждено уголовное дело по пункту 4 статьи 158 УК РФ ("кража"). Ранним утром 12 марта, около шести часов двадцать минут, в результате проведённой оперативно-разыскной работы полицейские задержали троих мужчин возрастом от 35 до 40 лет непосредственно по месту проживания.

Все трое задержанных находятся под арестом на основании статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса РФ.

В настоящее время продолжается работа правоохранительных органов по установлению точного местонахождения украденного транспортного средства, потенциальных соучастников преступления и дополнительных эпизодов противоправной деятельности подозреваемых.

Фото: Piter.TV