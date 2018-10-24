Жителя Новосибирска задержали за сомнительную сделку с недвижимостью на юге Петербурга

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 и частью 4 статьи 159 УК РФ ("покушение на мошенничество").

Сотрудники Управления уголовного розыска ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти во время командировки в Новосибирск задержали 24-летнего местного жителя, которого подозревают в попытке совершения мошенничества с жильем. Об этом информирует пресс-служба ведомства.

Расследование установило, что в июне предыдущего года обвиняемый пытался незаконно зарегистрировать на свое имя жилплощадь в доме №6 по улице Стойкости в Петербурге, оценочную стоимость которой оценили в 5 294 582 рубля. Мужчина предоставил поддельный договор купли-продажи жилья, датируемый июнем 2025 года. Между тем настоящий владелец недвижимости умер еще в 2004 году. Государственные органы своевременно передали информацию о подозрительном факте сотрудникам полиции, вследствие чего оформление сделки было немедленно приостановлено.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 и частью 4 статьи 159 УК РФ ("покушение на мошенничество"). В процессе обыска места жительства подозреваемого полиция нашла и изъяла мобильные устройства и бумаги, обладающие существенным доказательным значением.

Задержанного доставили в Санкт-Петербург и заключили под стражу в порядке, предусмотренном статьей 91 УПК РФ. Продолжается дальнейшее проведение оперативных и следственных мероприятий, устанавливаются возможные дополнительные эпизоды противозаконной активности указанного гражданина.

