Вор-неудачник попытался вынести ювелирные изделия на сумму более 1 млн рублей из квартиры в Невском районе

В среду, 11 марта, в полицию Невского района поступило сообщение о взломе квартиры, расположенной по адресу: переулок Клочкова, д. 10, корп. 2. О происшествии сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти .

Выехавшие на место происшествия сотрудники правоохранительных органов выясняли обстоятельства произошедшего. Установлено, что вернувшийся домой молодой человек обнаружил незнакомца, пытающегося вскрыть дорогостоящий сейф, содержащий драгоценности общей стоимостью более 1 млн рублей. Незнакомец незамедлительно покинул помещение. Потерпевший оценил нанесенный материальный ущерб примерно в 150 тыс. рублей.

Благодаря своевременным действиям следователей угрозыска преступник, 19-летний уроженец Ижевска, вскоре был найден и задержан. В отделении полиции задержанный получил административное наказание по ст. 6.9 КоАП РФ. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 и п. "б" ч. 4 ст. 158 УК РФ ("покушение на кражу в особо крупном размере").

Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения.

Фото: пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти