Стриминговый сервис HBO представил первый тизер сериала "Гарри Поттер", основанного на популярной серии книг Джоан Роулинг. Режиссером проекта выступил Марк Майлод.

Каждый сезон проекта будет посвящен отдельной книге. В первом сезон адаптируют историю про Философский камень. С нее начались приключения юного Гарри Поттера и его друзей, которые начнут свое обучение в школе волшебства Хогвартс. В тизере показали ключевых персонажей вселенной.

В главных ролях сыграли Доминик Маклафлин, Арабелла Стэнтон, Аластер Стаут, Никт Фрост, Джон Литгоу, Джанет Мактир и другие. Мировая премьера состоится в декабре 2026 года.

Видео: YouTube / HBO