Вышел трейлер детектива "Следствие ведут овечки"

Компания Amazon представила трейлер фильма "Следствие ведут овечки". Режиссером картины выступил Кайл Балда.

Сюжет расскажет историю пастуху Джорджа, который каждый день читает своим овцам детективные книги. Однажды на ферме происходит преступление. Животные решают провести свое расследование.

В главных ролях сыграли Хью Джекман, Эмма Томпсон, Брайан Крэнстон, Реджина Холл и Патрик Стюарт. Мировая премьера состоится 8 мая.

Видео: YouTube / Amazon MGM Studios