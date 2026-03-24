Вышел трейлер фильма "Моана"

Киностудия Disney представила трейлер фильма "Моана", который является ремейком мультфильма от 2016 года. Режиссером картины выступил Томас Каил.

Ремейк повторит историю, показанную в оригинальном мультфильме. В центре истории снова окажется Моана, дочь вождя небольшого племени. Вместе с полубогом Мауи им предстоит пересечь океан, чтобы сразиться со страшными чудовищами и разрушить древнее заклятие.

В главных ролях сыграли Дуэйн Скала Джонсон, Аулии Кравальо, Рейчел Хаус, Темуэра Моррисон, Алан Тьюдик и другие. Мировая премьера состоится 10 июля.

