Женщина и двое детей пострадали в пожаре в трешке на Уточкина

Вечером 25 марта в Приморском районе Санкт-Петербурга произошел пожар в трехкомнатной квартире на улице Уточкина. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по городу.

Возгорание охватило всю обстановку в одной из комнат площадью 16 квадратных метров. Общая площадь помещения составляла 60 квадратов.

Огнеборцы ликвидировали пожар в течение часа. Для ликвидации привлекались 3 единицы техники и 15 сотрудников МЧС. В результате происшествия пострадали женщина и двое детей — их доставили в больницу для оказания медицинской помощи.

