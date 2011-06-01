При пожаре в коммуналке на улице Жукова пострадали двое и погиб кот

Вечером 14 марта в пятиэтажном доме №20 по улице Жукова в Калининском районе Петербурга произошёл пожар. Возгорание случилось в коммунальной квартире площадью 70 квадратных метров — огонь охватил 25 "квадратов". Из опасной зоны эвакуировали 10 человек, один из них пострадал, сообщили в пресс-службе МЧС.
По данным 78.ru, на место происшествия оперативно прибыли пожарные и другие службы. Огонь ликвидировали за считанные минуты. Очевидцы рассказали, что из пожара спасли девушку — её передали врачам.
В результате возгорания пострадали мужчина и женщина, их госпитализировали с отравлением продуктами горения. Местные жители сообщили, что в сгоревшей квартире проживал мужчина с матерью. По предварительным данным, речь идёт о поджоге.
К сожалению, не обошлось без жертв среди животных — в пожаре погиб кот. Обстоятельства происшествия выясняются.
Фото: Piter.TV
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все