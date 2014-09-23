На Оранжерейной улице потушили пожар в одноэтажном здании

Причиной возгорания стала заговевшаяся вытяжка.

Утром 13 марта, в 11:23, служба спасения получила сигнал о возгорании здания в Пушкинском районе Санкт-Петербурга. Сообщение касалось одноэтажного строения по адресу: Оранжерейная улица, дом 23. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС РФ по Петербургу.

Причиной возгорания стала заговевшаяся вытяжка. Общая площадь охваченной огнем поверхности составила всего 3 кв.м.

Совместные усилия пожарных подразделений позволили справиться с огнем уже к 11:52. Никто из присутствующих на месте происшествия не пострадал. Для ликвидации пламени были привлечены 10 специалистов МЧС и 2 единицы спецтехники.

Фото: Piter.TV