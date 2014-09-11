В центре Петербурга полыхала вентиляционная шахта жилого дома

Вечером на Петроградской стороне загорелась вентиляционная труба в двухэтажном здании. На месте работали полтора десятка спасателей.

В Петроградском районе Северной столицы произошло возгорание в нежилом строении. Сигнал о происшествии поступил в экстренные службы вечером вторника, десятого марта.

Пожар вспыхнул в доме номер три по Малой Посадской улице. Огонь охватил вентиляционную трубу двухэтажного здания. Пламя распространилось внутри конструкции на два с половиной погонных метра.

К месту вызова оперативно прибыли расчеты. В ликвидации возгорания участвовали пятнадцать спасателей, задействовавших три единицы специализированной техники. Полностью справиться с огнем удалось к двадцати часам четырнадцати минутам.

В результате инцидента никто не пострадал. В настоящий момент специалисты устанавливают причины, приведшие к возгоранию в вентиляционной системе.

Фото: Piter.TV