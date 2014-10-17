На Европейском проспекте горели 6 авто

Первоначально возгорание возникла в микроавтобусе "Газель", который мгновенно загорелся, распространив огонь на ближайшие машины.

В ночь на 6 февраля в городе Кудрово Всеволожского района Ленинградской области произошло возгорание 6 автомобилей, один из которых сгорел полностью. Согласно сообщению пресс-службы URE "Леноблпожспас", пожар вспыхнул около часа ночи на Европейском проспекте.

Информация гласит, что пламя охватило неизвестный легковой автомобиль, в результате чего полностью выгорели его сгораемые компоненты, а расположенные поблизости 5 транспортных средств получили частичные повреждения огнем.

Для ликвидации происшествия на место прибыли бойцы 150-й пожарной части Всеволожского подразделения "Леноблпожспас". Пользователи соцсетей уточнили, что первоначально возгорание возникла в микроавтобусе "Газель", который мгновенно загорелся, распространив огонь на ближайшие машины.

Фото: Piter.TV