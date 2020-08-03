Обладатель валентинки будет выбран случайным образом.

Панда Жуи из Московского зоопарка нарисовала валентинку ко Дню всех влюбленных. Об этом сказано в Instagram-аккаунте зоопарка.

Утро в Московском зоопарке началось с новости о панде, которая собственными лапками подготовила подарок на День святого Валентина. Сотрудники зоопарка засняли, как медведь яркими цветами делает мазки по холсту. В этот момент Жуи получает угощения. Процесс рисования продолжается.

Валентинку Жуи разыграют среди пользователей Instagram. Чтобы получить приз необходимо выполнить три условия. Победителя выберут случайным образом 17 февраля.

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Видео: Instagram/moscow_zoo_official