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Панда Жуи из Московского зоопарка нарисовала валентинку

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Обладатель валентинки будет выбран случайным образом.

Панда Жуи из Московского зоопарка нарисовала валентинку ко Дню всех влюбленных. Об этом сказано в Instagram-аккаунте зоопарка.

Утро в Московском зоопарке началось с новости о панде, которая собственными лапками подготовила подарок на День святого Валентина. Сотрудники зоопарка засняли, как медведь яркими цветами делает мазки по холсту. В этот момент Жуи получает угощения. Процесс рисования продолжается.

Валентинку Жуи разыграют среди пользователей Instagram. Чтобы получить приз необходимо выполнить три условия. Победителя выберут случайным образом 17 февраля.

Ранее мы сообщили, что Швеция намерена помешать строительству "Северного потока -2".

Видео: Instagram/moscow_zoo_official

Теги: валентинка, день всех влюбленных, московский зоопарк, панда жуи
Категории: Лента новостей, Тема дня, Новости России,

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