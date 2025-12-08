В Московском зоопарке показали, как панда Катюша радуется апрельскому снегу

Светлана Акулова показала на видео, как животное реагирует на зимние осадки в апреле.

Для панды Катюши из Московского зоопарка снег — это радость. Соответствующее заявление через социальные сети сделала генеральный директор столичного зоосада Светлана Акулова. На опубликованных кадрах видно, что животное бегает по территории вольера и играет на снегу. Далее зверь энергтично переполз через преграду, изготовленную из бревен. В результате такого маневра панда приземлилась на живот. После этого Катюша продолжила свое веселье.

Катюша совсем не против, что снова наступила зима. Светлана Акулова, генеральный директор Московского зоопарка

Напомним, что накануне Москву накрыл сильный снегопад. За один день в городе выпала половина месячной нормы зимних осадков.

Фото и видео: Telegram / Светлана Акулова