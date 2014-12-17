В Московском зоопарке родились детеныши капибары

Пол новорожденных зоологи узнают через несколько месяцев.

Два детеныша капибары появились на свет в Московском зоопарке. Соответствующее заявление опубликовано на официальном сайте городской мэрии и пресс-службой учреждения. Специалисты пояснили, что первенец родился незадолго до закрытия зоопарка для посетителей, поэтому этот момент могли наблюдать гости онлайн-трансляций, следящие за вольером капибар. на текущий момент пол малышей неизвестен. Определить его у зоологов получится только через несколько месяцев. Известно, что роды прошли спокойно, а помощь матери не потребовалась. Сейчас эксперты наблюдают за состоянием детенышей

Капибары олицетворяют собой спокойствие и дружелюбие... Вечером 18 сентября опытная мама произвела на свет сразу двух детенышей. Малыши появились на свет с интервалом в полтора-два часа. Светлана Акулова, гендиректор зоопарка

Напомним, что в семье капибар в Московском зоопарке сейчас находятся Малая и Кузьма, дочки Скарлетт и Лапочка, малыш Нолик и двое новорожденных. Остальные детеныши уже переехали от родителей в другие зоопарки. Генеральный директор столичного зоосада Светлана Акулова указала, что пополнение у животных произошло благодаря комфортным условиям содержания и кропотливому труду сотрудников.

Фото: Вконтакте / Московский зоопарк / Moscow zoo