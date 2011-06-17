Капский даман по кличке Сеня вернулся в зимний вольер Ленинградского зоопарка

Посетители зоопарка Петербурга смогут увидеть капского дамана.

Капский даман по кличке Сеня вернулся на экспозицию в Ленинградский зоопарк Санкт-Петербурга. Как сообщила пресс-служба учреждения, животное теперь можно наблюдать в павильоне "Приматы".

Летом Сеня находился вне основной экспозиции. Он жил в двух вольерах, пользовался отдельным "балконом" и участвовал в тренировках, во время которых знакомился с новыми сотрудниками и получал угощения.

В зоопарке отметили, что возвращение прошло без сложностей. Сеня самостоятельно зашел в переноску, а в зимнем вольере быстро освоился. Сразу после переселения он получил лакомства и занял любимое место на верхних конструкциях.

Ранее сообщалось, в День тамарина Ленинградский зоопарк рассказал факты о маленьких обезьянках.

Фото: пресс-служба Ленинградского зоопарка