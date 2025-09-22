  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 12:55
134
sashshsas Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

В День тамарина Ленинградский зоопарк рассказал факты о маленьких обезьянках

0 0

Приматы легко помещаются на ладони и весят, как яблоко.

В Международный день тамарина в Ленинградском зоопарке рассказали интересные факты об этих маленьких обезьянках. 

Приматы легко помещаются на ладони и весят, как яблоко. Они живут только в тропических лесах Южной Америки, вырастают до 20-30 сантиметров, имеют длинный, но не хватательный хвост. Живут тамарины группами до 15 особей и вместе заботятся о детенышах. Каждый вид отличается необычной внешностью, в петербургском учреждении можно увидеть три вида. 

Эдипов тамарин с белой гривой, будто с ирокезом. К сожалению, это вид, находящийся на грани полного исчезновения. В дикой природе осталось менее 2 тыс. особей. Краснорукий тамарин в черном "костюме". Буроголовый тамарин с самым скромным окрасом, черной шерсткой с желтыми вкраплениями. 

Пресс-служба Ленинградского зоопарка 

Ранее мы рассказывали о том, что зоопарк показал семейную драму непоседливых харз. 

Видео: пресс-служба Ленинградского зоопарка (Дарьяна Феррет)

Теги: ленинградский зоопарк, тамарины
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии