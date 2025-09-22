В День тамарина Ленинградский зоопарк рассказал факты о маленьких обезьянках

Приматы легко помещаются на ладони и весят, как яблоко.

В Международный день тамарина в Ленинградском зоопарке рассказали интересные факты об этих маленьких обезьянках.

Приматы легко помещаются на ладони и весят, как яблоко. Они живут только в тропических лесах Южной Америки, вырастают до 20-30 сантиметров, имеют длинный, но не хватательный хвост. Живут тамарины группами до 15 особей и вместе заботятся о детенышах. Каждый вид отличается необычной внешностью, в петербургском учреждении можно увидеть три вида.

Эдипов тамарин с белой гривой, будто с ирокезом. К сожалению, это вид, находящийся на грани полного исчезновения. В дикой природе осталось менее 2 тыс. особей. Краснорукий тамарин в черном "костюме". Буроголовый тамарин с самым скромным окрасом, черной шерсткой с желтыми вкраплениями. Пресс-служба Ленинградского зоопарка

Видео: пресс-служба Ленинградского зоопарка (Дарьяна Феррет)