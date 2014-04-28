В Московском зоопарке родились два амурских тигренка

Тигрята уже охотятся на перепелок.

Амурские тигрята, мальчик и девочка, родились на территории Московского зоопарке. Соответствующее заявление опубликовано на официальном сайте мэрии города. Известно, что новые постояльцы появились на свет благодаря работе представителей Центра воспроизводства редких видов животных. Малыши получили "прописку" еще в августе 2025 года, однако выходить на публику из укрытия в уличный вольер смогли только недавно. Сейчас малыши обитают вместе с матерью в отдельном помещении, размещенном в неэкспозиционной части зоосада. Первые три месяца они будут питаться молоком, однако уже со второго начинают пробовать мясо, которое им приносит родительница. В текущий момент тигрята успешно ведут охоту на перепелок внутри вольера.

Сотрудники проверяют здоровье, вес и упитанность малышей несколько раз в течение их взросления. Чтобы получить доступ к тигрятам, максимально снизив уровень стресса для животных, маму в это время кормят в соседнем вольера. Светлана Акулова, генеральный директор Московского зоопарка

Специалисты уточнили, что спустя месяц после рождения тигрята весили по 7 килограммов каждый. Для их возраста речь идет о хороших показателях. В середине ноября 2025 года детенышей вакцинировали и снова взвесили. К тому моменту малыши набрали массу в 12 килограммов. В будущем осмотр ветеринаров ожидается по достижению животными полугодового возраста.

Фото: Московский зоопарк, Telegram / РИА Новости