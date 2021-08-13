В Сестрорецке заметили редкую краснозобую гагару с характерным "буратиньим" клювом

Птицу с красным пятном на горле наблюдали на берегу Финского залива.

На побережье Финского залива в Сестрорецке появилась редкая пернатая гостья — краснозобая гагара. Как сообщает биолог и блогер Павел Глазков в своем Telegram-канале "Каждой твари по паре", это самая маленькая из гагар, лишь немного крупнее обычной кряквы.

Свое название птица получила за яркое ржаво-красное пятно на горле, напоминающее галстук. Ее клюв тонкий, вытянутый и слегка вздернутый, из-за чего Глазков сравнил его с носом Буратино.

В наших краях краснозобые гагары появляются лишь во время пролёта — весной и осенью. Павел Глазков, биолог и блогер "Каждой твари по паре"

По его наблюдениям, птица выбрала это место из-за обилия рыбы, о чем свидетельствовали многочисленные поплавки рыболовных снастей. Краснозобая гагара проводила время на воде, активно ныряя за добычей, а периодически выбиралась на берег для отдыха. К вечеру она улетела в сторону открытых вод залива.

Фото: Telegram / "Каждой твари по паре"

Особенностью гагар является расположение ног — они вынесены далеко назад, как у пингвинов, что делает передвижение по суше неуклюжим, но идеально подходит для ныряния. Появление краснозобой гагары в Сестрорецке — редкое событие, которое привлекло внимание орнитологов и любителей природы. Возможно, птица уже продолжила миграцию и вернется в эти края только весной.

Видео: Telegram / "Каждой твари по паре"