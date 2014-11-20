  1. Главная
Ленинградский зоопарк будет закрыт 8 декабря на санитарный день
В другие дни зоопарк работает с 10:00 до 20:00.

В Ленинградском зоопарке 8 декабря пройдет санитарный день, из-за чего учреждение будет закрыто для посетителей. 

Пожалуйста, учитывайте эту информацию при планировании визита. 

Пресс-служба Ленинградского зоопарка 

В другие дни зоопарк работает с 10:00 до 20:00, кассы и вход закрываются на час раньше – в 19:00. 

Ранее на Piter.TV: Ленинградский зоопарк объявил сбор пожарных рукавов для животных. Обитатели расценивают их как гамаки, качели и лежанки. 

Фото: пресс-служба Ленинградского зоопарка 

