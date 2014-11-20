Ленинградский зоопарк будет закрыт 8 декабря на санитарный день

В другие дни зоопарк работает с 10:00 до 20:00.

В Ленинградском зоопарке 8 декабря пройдет санитарный день, из-за чего учреждение будет закрыто для посетителей.

Пожалуйста, учитывайте эту информацию при планировании визита. Пресс-служба Ленинградского зоопарка

В другие дни зоопарк работает с 10:00 до 20:00, кассы и вход закрываются на час раньше – в 19:00.

Фото: пресс-служба Ленинградского зоопарка