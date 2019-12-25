  1. Главная
Ленинградский зоопарк объявил сбор пожарных рукавов для животных
Обитатели расценивают их как гамаки, качели и лежанки.

Ленинградский зоопарк собирает пожарные рукава для обитателей. Животные расценивают их как гамаки, качели и лежанки, рассказали в учреждении. 

У многих организаций, складов, управляющих компаний и производств пожарные рукава со временем списываются и отправляются на свалку. Но они могли бы еще долго приносить пользу – только не в пожарной системе, а в вольерах обитателей Ленинградского зоопарка. 

Пресс-служба Ленинградского зоопарка 

Подойдут пожарные рукава любых длины и диаметра, без серьезных загрязнений и следов агрессивной химии, а также без сильных разрывов. Для передачи вы можете позвонить по номеру телефона: +7 (921) 869-45-49, написать зоопарку во "ВКонтакте" и отправить письмо по электронной почте: pr@spbzoo.ru. 

Ранее на Piter.TV: Ботсад подарил экзотические растения обезьянам Ленинградского зоопарка. 

Фото: pxhere (носит иллюстративный характер) 

