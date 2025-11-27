Ботсад подарил экзотические растения обезьянам Ленинградского зоопарка

Ленинградский зоопарк получил гостинцы для приматов от Ботанического сада Петра Великого. Животные познакомились с редкими растениями: листоколосником, брахихитоном, мюленбекией и другими.
Для обезьян подарки стали и угощением, и декорациями для лазанья, и новыми игрушками.
Понаблюдайте, как белорукие гиббоны, черные макаки, вандеру, эдиповы тамарины и обыкновенные игрунки реагируют на такую экзотику!
Пресс-служба Ленинградского зоопарка
Видео: пресс-служба Ленинградского зоопарка (Дарьяна Феррет)
