Ботсад подарил экзотические растения обезьянам Ленинградского зоопарка

Ленинградский зоопарк получил гостинцы для приматов от Ботанического сада Петра Великого. Животные познакомились с редкими растениями: листоколосником, брахихитоном, мюленбекией и другими.

Для обезьян подарки стали и угощением, и декорациями для лазанья, и новыми игрушками.

Понаблюдайте, как белорукие гиббоны, черные макаки, вандеру, эдиповы тамарины и обыкновенные игрунки реагируют на такую экзотику! Пресс-служба Ленинградского зоопарка

Видео: пресс-служба Ленинградского зоопарка (Дарьяна Феррет)