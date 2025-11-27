  1. Главная
Сегодня, 16:21
Ботсад подарил экзотические растения обезьянам Ленинградского зоопарка

Для приматов подарки стали и угощением, и декорациями для лазанья, и новыми игрушками.

Ленинградский зоопарк получил гостинцы для приматов от Ботанического сада Петра Великого. Животные познакомились с редкими растениями: листоколосником, брахихитоном, мюленбекией и другими. 

Для обезьян подарки стали и угощением, и декорациями для лазанья, и новыми игрушками. 

Понаблюдайте, как белорукие гиббоны, черные макаки, вандеру, эдиповы тамарины и обыкновенные игрунки реагируют на такую экзотику! 

Пресс-служба Ленинградского зоопарка 

Ранее на Piter.TV: в зоопарке рассказали, как калао Цера и Гимна начали доверять людям. 

Видео: пресс-служба Ленинградского зоопарка (Дарьяна Феррет) 

