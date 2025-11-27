  1. Главная
Сегодня, 9:59
Ленинградский зоопарк рассказал, как калао Цера и Гимна начали доверять людям

Все изменилось с появлением обогащения среды обитания и регулярных тренингов.

В пресс-службе Ленинградского зоопарка рассказали о двух самках черношлемных калао. Цера и Гимна прибыли в Петербург осенью 2021 года. Птицам потребовалось время, чтобы адаптироваться на новом месте. 

Поначалу калао были очень осторожными и пугливыми: сотрудники заходили в их вольер на цыпочках. Все изменилось с появлением обогащения среды обитания и регулярных тренингов. 

Калао – не только красивейшие, но и сообразительные птицы. Они быстро поняли, что люди – это источник интересных заданий, игр и вкусняшек. Сейчас наши калао почти не боятся людей и с удовольствием идут на контакт во время занятий. 

Пресс-служба Ленинградского зоопарка 

Гимна уже без раздумий берет угощение из рук кипера и иногда пытается угостить его в ответ. Также она стала опорой для Церы. 

Ранее на Piter.TV: шаровидный броненосец Шарик вернулся в Ленинградский зоопарк из Москвы. 

Видео: пресс-служба Ленинградского зоопарка 

