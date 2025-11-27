Ленинградский зоопарк рассказал, как калао Цера и Гимна начали доверять людям

Все изменилось с появлением обогащения среды обитания и регулярных тренингов.

В пресс-службе Ленинградского зоопарка рассказали о двух самках черношлемных калао. Цера и Гимна прибыли в Петербург осенью 2021 года. Птицам потребовалось время, чтобы адаптироваться на новом месте.

Поначалу калао были очень осторожными и пугливыми: сотрудники заходили в их вольер на цыпочках. Все изменилось с появлением обогащения среды обитания и регулярных тренингов.

Калао – не только красивейшие, но и сообразительные птицы. Они быстро поняли, что люди – это источник интересных заданий, игр и вкусняшек. Сейчас наши калао почти не боятся людей и с удовольствием идут на контакт во время занятий. Пресс-служба Ленинградского зоопарка

Гимна уже без раздумий берет угощение из рук кипера и иногда пытается угостить его в ответ. Также она стала опорой для Церы.

Видео: пресс-служба Ленинградского зоопарка