  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 14:59
183
sashshsas Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Шаровидный броненосец Шарик вернулся в Ленинградский зоопарк из Москвы

0 0

На свет маленький интроверт появился в октябре 2017 года в польском городе Вроцлаве.

Шаровидный броненосец Шарик вернулся на постоянную экспозицию в павильоне "Тропический дом" в Ленинградском зоопарке. Он прошел карантин и постепенно осваивается на новом месте, рассказали 25 ноября в учреждении. 

По словам сотрудников, Шарик знает, как отстаивать личные границы. Броненосец не спешит пускать всех на свою территорию и не любит лишних касаний, при малейшем подозрении закрываясь в шар. Днем Шарик отдыхает, а бодрствует ближе к вечеру. 

На свет маленький интроверт появился в октябре 2017 года в польском городе Вроцлаве, в Петербург прибыл в 2019 году. Прошлой весной он отправился в столицу к "невесте", но "молодожены" не сошлись характерами, и Шарик вернулся. 

Ранее на Piter.TV: в зоопарке показали АСМР-видео с медведицей Хаарчааной. 

Видео: пресс-служба Ленинградского зоопарка 

Теги: броненосец, ленинградский зоопарк
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии