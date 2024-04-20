Шаровидный броненосец Шарик вернулся в Ленинградский зоопарк из Москвы

На свет маленький интроверт появился в октябре 2017 года в польском городе Вроцлаве.

Шаровидный броненосец Шарик вернулся на постоянную экспозицию в павильоне "Тропический дом" в Ленинградском зоопарке. Он прошел карантин и постепенно осваивается на новом месте, рассказали 25 ноября в учреждении.

По словам сотрудников, Шарик знает, как отстаивать личные границы. Броненосец не спешит пускать всех на свою территорию и не любит лишних касаний, при малейшем подозрении закрываясь в шар. Днем Шарик отдыхает, а бодрствует ближе к вечеру.

На свет маленький интроверт появился в октябре 2017 года в польском городе Вроцлаве, в Петербург прибыл в 2019 году. Прошлой весной он отправился в столицу к "невесте", но "молодожены" не сошлись характерами, и Шарик вернулся.

