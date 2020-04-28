  1. Главная
Сегодня, 16:26
153
В Ленинградском зоопарке показали АСМР-видео с медведицей Хаарчааной

Она с удовольствием отведала тыкву и клюкву.

Ленинградский зоопарк показал АСМР-видео с участием белой медведицы Хаарчааны. Она с удовольствием отведала тыкву и клюкву, рассказали в учреждении. 

Огромная и грозная хищница тает перед сладкими плодами: ягодами, арбузом, свеклой и многими другими. Кто бы подумал! 

Пресс-служба Ленинградского зоопарка 

В зоопарке напомнили, что в честь дня рождения Хаарчааны 30 ноября пройдет праздник – ей исполнится 9 лет. В программе будут познавательные игры, мастер-класс, выставка и другое. 

Ранее на Piter.TV: в зоопарке рассказали, как охотится крокодил Тотоша. 

Видео: пресс-служба Ленинградского зоопарка 

