В Ленинградском зоопарке показали АСМР-видео с медведицей Хаарчааной

Ленинградский зоопарк показал АСМР-видео с участием белой медведицы Хаарчааны. Она с удовольствием отведала тыкву и клюкву, рассказали в учреждении.

Огромная и грозная хищница тает перед сладкими плодами: ягодами, арбузом, свеклой и многими другими. Кто бы подумал! Пресс-служба Ленинградского зоопарка

В зоопарке напомнили, что в честь дня рождения Хаарчааны 30 ноября пройдет праздник – ей исполнится 9 лет. В программе будут познавательные игры, мастер-класс, выставка и другое.

Видео: пресс-служба Ленинградского зоопарка