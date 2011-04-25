В Ленинградском зоопарке рассказали, как охотится крокодил Тотоша

При этом Тотоша очень обаятелен.

В пресс-службе Ленинградского зоопарка рассказали о нильском крокодиле Тотоше. Он выглядит опасным и суровым хищником: броня из пластин, туловище с хвостом 3 метра в длину, почти 100 килограммов веса и крепкие челюсти с 65-ю зубами.

Крокодил способен удерживать добычу так, что вырваться почти невозможно. Зубы имеют форму конических острых шипов. Они созданы не для жевания, а чтобы захватывать, разрывать и дробить твердые объекты. Например, кости жертвы. Пресс-служба Ленинградского зоопарка

При этом Тотоша очень обаятелен. В действии его челюсти можно увидеть на показательном кормлении, которое проводят каждое воскресенье в 13:15 на втором этаже павильона "Экзотариум".

Фото: пресс-служба Ленинградского зоопарка