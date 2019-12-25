Ленинградский зоопарк перечислил интересные факты о венценосных журавлях

Представительница вида живет в учреждении, зовут ее Деметра.

В пресс-службе Ленинградского зоопарка поделились интересными фактами о венценосных журавлях. Представительница вида живет в учреждении, зовут ее Деметра.

Деметре больше 40 лет, в дикой природе венценосные журавли живут до 20-25 лет. Их называют так из-за "венца" из перьев на голове.

В отличие от других журавлей у венценосных есть развитый большой палец. Благодаря нему эти птицы способны сидеть на ветках деревьев. Венценосные журавли – по натуре собственники. Они готовы охранять свою территорию не только от других видов птиц, но и зверей. Пресс-служба Ленинградского зоопарка

Так, Деметра подпускает к себе не всех сотрудников: кого-то она недолюбливает и может показать клювом, кто хозяйка.

Наша Деметра – истинная звезда. Она красива, своенравна и по-королевски обаятельна. Приходите полюбоваться на эту особу голубых кровей! Пресс-служба Ленинградского зоопарка

Фото: пресс-служба Ленинградского зоопарка