Ленинградский зоопарк перечислил интересные факты о венценосных журавлях
Сегодня, 15:33
В пресс-службе Ленинградского зоопарка поделились интересными фактами о венценосных журавлях. Представительница вида живет в учреждении, зовут ее Деметра. 

Деметре больше 40 лет, в дикой природе венценосные журавли живут до 20-25 лет. Их называют так из-за "венца" из перьев на голове. 

В отличие от других журавлей у венценосных есть развитый большой палец. Благодаря нему эти птицы способны сидеть на ветках деревьев. Венценосные журавли – по натуре собственники. Они готовы охранять свою территорию не только от других видов птиц, но и зверей. 

Пресс-служба Ленинградского зоопарка 

Так, Деметра подпускает к себе не всех сотрудников: кого-то она недолюбливает и может показать клювом, кто хозяйка. 

Наша Деметра – истинная звезда. Она красива, своенравна и по-королевски обаятельна. Приходите полюбоваться на эту особу голубых кровей! 

Пресс-служба Ленинградского зоопарка 

Ранее на Piter.TV: в Ленинградском зоопарке показали трапезу китайских мунтжаков. 

Фото: пресс-служба Ленинградского зоопарка 

