В Ленинградском зоопарке показали трапезу китайских мунтжаков

На столе животных были сочные апельсины, румяные яблоки, сладкая свекла, россыпь лесных ягод и множество других угощений.

В пресс-службе Ленинградского зоопарка 13 ноября показали трапезу китайских мунтжаков.

Все эти сокровища лежат на столе китайских мунтжаков под золотой крышей из шуршащих осенних листьев. Просто смотрим и любуемся. Пресс-служба Ленинградского зоопарка

Видео: пресс-служба Ленинградского зоопарка