Сегодня, 15:23
В Ленинградском зоопарке показали трапезу китайских мунтжаков

На столе животных были сочные апельсины, румяные яблоки, сладкая свекла, россыпь лесных ягод и множество других угощений.

В пресс-службе Ленинградского зоопарка 13 ноября показали трапезу китайских мунтжаков. 

Все эти сокровища лежат на столе китайских мунтжаков под золотой крышей из шуршащих осенних листьев. Просто смотрим и любуемся. 

Пресс-служба Ленинградского зоопарка

Ранее мы рассказывали о том, что учреждение показало, как играют бинтуронги Карла и Тоши. Обычно они чинно отдыхают на высоких ветках, но иногда игривое настроение задает тон на весь день.

Видео: пресс-служба Ленинградского зоопарка 

