Сегодня, 15:25
Ленинградский зоопарк показал петербуржцам, как играют бинтуронги Карла и Тоши

Обычно они чинно отдыхают на высоких ветках, но иногда игривое настроение задает тон на весь день.

В tg-канале Ленинградского зоопарка 12 ноября показали, как играют бинтуронги Карла и Тоши. Обычно они чинно отдыхают на высоких ветках, но иногда игривое настроение задает тон на весь день. 

Тогда начинаются прыжки, кувырки, хвостатые объятия, мягкие укусы и даже догонялки. Увидеть бинтуронгов можно в павильоне "Хищные млекопитающие". 

Карла и Тоши наиболее активны в утреннее время. Ждем всех фанатов виверровых в гости! 

Пресс-служба Ленинградского зоопарка 

Ранее мы рассказывали о том, что в учреждении даману Сене устроили дегустацию кленовых листьев. 

Видео: пресс-служба Ленинградского зоопарка 

