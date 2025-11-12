Ленинградский зоопарк показал петербуржцам, как играют бинтуронги Карла и Тоши

Обычно они чинно отдыхают на высоких ветках, но иногда игривое настроение задает тон на весь день.

В tg-канале Ленинградского зоопарка 12 ноября показали, как играют бинтуронги Карла и Тоши. Обычно они чинно отдыхают на высоких ветках, но иногда игривое настроение задает тон на весь день.

Тогда начинаются прыжки, кувырки, хвостатые объятия, мягкие укусы и даже догонялки. Увидеть бинтуронгов можно в павильоне "Хищные млекопитающие".

Карла и Тоши наиболее активны в утреннее время. Ждем всех фанатов виверровых в гости! Пресс-служба Ленинградского зоопарка

Ранее мы рассказывали о том, что в учреждении даману Сене устроили дегустацию кленовых листьев.

Видео: пресс-служба Ленинградского зоопарка