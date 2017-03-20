  1. Главная
Сегодня, 15:25
Даману Сене устроили дегустацию кленовых листьев в Ленинградском зоопарке

Гурман выбирал самые сочные и хрустящие.

В Ленинградском зоопарке сотрудники устроили дегустацию кленовых листьев даману Сене. Гурман выбирал самые сочные и хрустящие, сообщили в учреждении 11 ноября. 

На Сеню можно полюбоваться в павильоне "Приматы". В зимний вольер он вернулся в сентябре. Летом даман проживал в двух вольерах, пользовался отдельным "балконом" и участвовал в тренировках. 

Ранее мы рассказывали о том, что в учреждении пополнилась семья угольных черепах. Этот вид рептилий находится под угрозой исчезновения, и добиться их размножения в условиях зоопарка сложно. 

Видео: пресс-служба Ленинградского зоопарка (Дарьяна Феррет) 

