В Ленинградском зоопарке пополнилась семья угольных черепах

У пары угольных черепах Микеланджело и Памелы в Ленинградском зоопарке вылупились детеныши. Семья стала родителями во второй раз, рассказали в учреждении 10 ноября.

Этот вид рептилий находится под угрозой исчезновения, и добиться их размножения в условиях зоопарка сложно. Но сотрудникам отдела "Экзотариум" удалось создать идеальную среду для появления малышей. Кладка была в конце февраля, вскоре яйца поместили в инкубатор. Уже в августе вылупились три черепашонка.

Малыши растут медленно и постепенно набирают вес. К 2 годам размер черепах увеличится втрое и составит около 20 сантиметров. Расти им предстоит еще долго, ведь в среднем угольные черепахи в неводе живут порядка 60 лет. Пресс-служба Ленинградского зоопарка

У черепашат отличный аппетит: они пробуют растительную и животную пищу, особенно любят творог, креветки, грибы и яйца.

