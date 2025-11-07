  1. Главная
Сегодня, 8:57
В Ленинградском зоопарке показали яркую белку Превоста

Ее наряд необходим для маскировки.

Ленинградский зоопарк рассказал о буднях белки Превоста в дикой природе. Родом грызун из джунглей Юго-Восточной Азии. 

Почти всю жизнь белка проводит на высоте 20 метров, питаясь плодами, семенами, орехами, почками, насекомыми и птичьими яйцами. Ее яркий наряд необходим для маскировки. Черная спина, белые бока и рыжий живот помогают сливаться с деревьями, имитируя свет и тени. 

Пусть на улице пасмурно и моросит дождь, в зоопарке всегда найдется "лучик света". 

Пресс-служба Ленинградского зоопарка 

Ранее на Piter.TV: в учреждении показали, как львинохвостый макак лакомится семечками. 

Видео: пресс-служба Ленинградского зоопарка 

