В Ленинградском зоопарке показали, как львинохвостый макак лакомится семечками

Леонс был осторожным, но любопытным.

В пресс-службе Ленинградского зоопарка показали, как львинохвостый макак Леонс лакомится семечками подсолнечника.

И хочется, и страшно. С такими ужасно вкусными и ужасно пугающими подсолнухами столкнулся львинохвостый макак Леонс. Пресс-служба Ленинградского зоопарка

Леонс появился на свет в 2020 году. В переводе с французского его имя означает "подобный льву".

Ранее на Piter.TV: Ленинградский зоопарк рассказал, как охотится пеликан. Свою добычу он ловит, погружая в воду только голову, шею и часть туловища. Вся "охота" занимает считанные секунды.

Видео: пресс-служба Ленинградского зоопарка (Наталья Бударагина)