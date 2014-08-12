  1. Главная
Сегодня, 16:29
71
В Ленинградском зоопарке показали, как львинохвостый макак лакомится семечками

Леонс был осторожным, но любопытным.

В пресс-службе Ленинградского зоопарка показали, как львинохвостый макак Леонс лакомится семечками подсолнечника. 

И хочется, и страшно. С такими ужасно вкусными и ужасно пугающими подсолнухами столкнулся львинохвостый макак Леонс. 

Пресс-служба Ленинградского зоопарка 

Леонс появился на свет в 2020 году. В переводе с французского его имя означает "подобный льву". 

Ранее на Piter.TV: Ленинградский зоопарк рассказал, как охотится пеликан. Свою добычу он ловит, погружая в воду только голову, шею и часть туловища. Вся "охота" занимает считанные секунды. 

Видео: пресс-служба Ленинградского зоопарка (Наталья Бударагина) 

