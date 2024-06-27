  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 16:29
89
sashshsas Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Ленинградский зоопарк рассказал, как охотится пеликан

0 0

На земле птица чувствует себя не очень уверенно.

В пресс-службе Ленинградского зоопарка рассказали о пеликане Полкане. В пасмурный день он почистил перышки, вылавливал лакомства из пруда и красовался перед посетителями. 

На земле птица чувствует себя не очень уверенно: ходит она медленно и вперевалку, а взлетает также с трудом. 

Зато пеликан – превосходный пловец, держится на воде спокойно и взлетает с нее с легкостью. Но, в отличие от многих водоплавающих птиц, не ныряет! Свою добычу он ловит, погружая в воду только голову, шею и часть туловища. Вся "охота" занимает считанные секунды. 

Пресс-служба Ленинградского зоопарка 

Ранее мы рассказывали о том, что Ботсад угостил медведицу Хаарчаану из Ленинградского зоопарка 70-килограммовой тыквой. 

Видео: пресс-служба Ленинградского зоопарка 

Теги: ленинградский зоопарк, пеликан
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии