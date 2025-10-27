Ботсад угостил медведицу Хаарчаану из Ленинградского зоопарка 70-килограммовой тыквой

Плод поместили в бассейн северной хищницы.

В рамках акции "Дары осени" в Ленинградском зоопарке Ботанический сад Петра Великого угостил белую медведицу Хаарчаану тыквой-гигантом. Как рассказали в учреждении, плод весил 70 килограммов.

Тыкву поместили в бассейн. Поразмыслив и прицелившись, Хаарчаана прыгнула за ней в воду.

Перед тем, как отдать гигантскую тыкву северной хищнице, сотрудники зоопарка проверили плод на нитраты. Все чисто, никаких признаков лишних добавок. Пресс-служба Ленинградского зоопарка

Видео: пресс-служба Ленинградского зоопарка