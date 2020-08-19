Выдра Бертольд продемонстрировал фирменную позу релакса в Ленинградском зоопарке

Речная выдра освоила технику сна «спиной вниз», став символом идеальных выходных.

Обитатель Ленинградского зоопарка выдра по кличке Бертольд продемонстрировал посетителям уникальный способ отдыха. На опубликованном видео животное спит в характерной для вида позе — на спине, сложив лапки на груди.

Бертольд предпочитает позу "выдра спиной вниз". А в какой позе вы встречаете эти выходные? Пресс-служба Ленинградского зоопарка

Видеоматериал был снят ведущим зоологом отдела "Хищные млекопитающие" Юлией Гилицкой. Как отмечают специалисты, такое поведение характерно для речных выдр, которые в природе часто плавают на спине.

Кстати, интересные факты о выдрах: речные выдры достигают веса до 14 кг, в отличие от морских сородичей (до 45 кг), способны задерживать дыхание под водой на 6-8 минут, используют камни как инструменты для раскалывания раковин, имеют до 2,6 миллионов волосков на квадратный дюйм меха.

Большинство видов выдр сегодня находятся под угрозой исчезновения из-за загрязнения среды обитания и браконьерства. Ленинградский зоопарк участвует в программе по сохранению и изучению этих уникальных животных.

Видео: Telegram / Ленинградский зоопарк (Юлия Гилицкая)