Львица Таисия из Ленинградского зоопарка получила подарок на свое 14-летие

Хищница Таисия отметила день рождения новой игрушкой в Ленинградском зоопарке.

Львица Таисия из Ленинградского зоопарка отметила четырнадцатый день рождения специальной игрушкой изготовленной из бочки и пожарного рукава. Об этом сообщает официальный телеграм-канал Ленинградского зоопарка.

Игрушка представлена в виде бочки закрепленной на резиновом амортизаторе и обтянутой старым пожарным рукавом. Львица начала исследовать новый предмет сразу после его размещения в вольере. Леве Адаму также предоставили доступ к игрушке.

Самец уступил первоочередной доступ к подарку имениннице. Сотрудники зоопарка регулярно организуют обогащение среды обитания для хищников.

Фото: Telegram / Ленинградский зоопарк